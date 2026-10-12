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Ракурс
Під час евакуації загиблого побратима, фото: ДПСУ

Евакуація під вогнем — прикордонники вивезли полеглого воїна з поля бою (ВІДЕО)

12 жов 2026, 13:54
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Відео евакуації полеглого українського військового з поля бою опублікувала прес-служба ДПСУ.

Пілотам прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» інколи доводиться виконувати операції з евакуації загиблих побратимів. Часом такі операції вони здійснюють за допомоги НРК — там, де безпекова ситуація не дозволяє добратися до точки евакуації автомобільним транспортом, — зазначають у ДПСУ.

На відео показано момент евакуації з поля боя загиблого побратима з 49-ї окремої штурмової бригади «Карпатська Січ».

Транспортування загиблого Героя здійснювалося за допомоги бронеавтомобіля. На точку евакуації доставити тіло необхідно було самотужки, — зазначили у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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