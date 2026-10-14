Директор ФБР США Кеш Патель прибув до Росії для переговорів. Фото:

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Директор ФБР США Кеш Патель прибув до Російської Федерації.

Візит очільника американського Федерального бюро розслідувань відбувся у середу, 14 жовтня. Посадовець проведе переговори на території країни-агресора з чиновникам РФ. Наразі невідома тема переговорів та склад учасників. Про це повідомило видання MS NOW із посиланням на свої джерела.

Як відомо, останнім директором ФБР, який побував у Росії, був Роберт Мюллер, який відвідав РФ у 2013 році. Згодом саме Мюллер очолив розслідування ймовірного втручання росіян у президентські вибори у США 2016 року та можливих зв’язків Москви з передвиборчим штабом Дональда Трампа.

Тим часом в коментарі російським ЗМІ речник глави РФ Дмитро Пєсков натякнув на майбутню зустріч президентів США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. За словами спікера Кремля, до переговорів міг би приєднатися і китайський лідер Сі Цзіньпін.

Не виключено, що троє глав держав прилетять у листопаді на саміт АТЕС у Китайській Народній Республіці. За словами Пєскова, сторони мають «загальний настрій». При цьому він не озвучив жодних конкретних домовленостей.

Нагадаємо, ще в липні видання Politico інформувало, що візит глави ФБР запланований на 14−15 жовтня. Заявлялося, що Патель планував відвідати Москву та Санкт-Петербург. Очікується, що Пателя прийматиме Федеральна служба безпеки Росії. ЗМІ тоді не знали, чи зустрінеться він з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерела: MS NOW, Politico