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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Українські дрони знищили піхоту окупантів у важкодоступних місцях (ВІДЕО)

19 жов 2026, 22:51
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На Південно-Слобожанському напрямку безпілотники бригади «Форпост» знищили ворожу піхоту.

Відповідне відео сьогодні, 19 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Хлопці з підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» виписали чергову партію гарячих путівок для піхоти ворога, аби ті нарешті відновили душевний спокій та перестали ходити чужою землею, — вказано в описі відео. — Судячи з ювелірної роботи наших пілотів, загарбники лишилися в такому захваті, що вирішили залишитися тут назавжди й більше нікуди не поспішати.

Джерело: Ракурс


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