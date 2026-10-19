На Південно-Слобожанському напрямку безпілотники бригади «Форпост» знищили ворожу піхоту.

Відповідне відео сьогодні, 19 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Хлопці з підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» виписали чергову партію гарячих путівок для піхоти ворога, аби ті нарешті відновили душевний спокій та перестали ходити чужою землею, — вказано в описі відео. — Судячи з ювелірної роботи наших пілотів, загарбники лишилися в такому захваті, що вирішили залишитися тут назавжди й більше нікуди не поспішати.