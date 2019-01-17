Прокуратура до сих пор не готова к изменениям, которые произошли шесть лет назад

Презентация монографии Владимира Сущенко «Процессуальное руководство досудебным расследованием: понятие, содержание, планирование и организация». Фото: Facebook

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Роль прокурора постоянно трансформировалась в течение последних 20 лет. Шесть лет назад новый Уголовный процессуальный кодекс провозгласил прокурора центральной фигурой досудебного расследования. Новый статус и новые функции прокуратуры обусловливают и новые подходы к планированию и организации досудебного расследования, в частности, разработку современных методов и технологий.

Впрочем, за время, прошедшее с момента принятия нового УПК, белые пятна и пробелы так и не заполнены: прокуратура до сих пор не располагает должным теоретическим обоснованием революционных изменений и, по сути, еще не готова к нововведениям, внедренным шесть лет назад.

В частности, четкой формулировки требует даже сам новый термин «процессуальное руководство» прокурором досудебным расследованием. Законодательство Украины до сих пор не содержит определения этого понятия, и однозначного его понимания нет ни среди юристов-практиков (прокуроров, адвокатов, судей), ни среди юристов-ученых.

По старой привычке прокурор все еще отождествляется в досудебном расследовании с «надзирателем». В том числе и самими прокурорами. Новый конституционный статус прокуратуры и новые ее функции обусловливают и новые подходы к планированию и организации досудебного расследования, регламентации планирования и организации досудебного следствия.

Об этом и других актуальных вопросах идет речь в монографии, которая только что увидела свет, — «Процессуальное руководство досудебным расследованием: понятие, содержание, планирование и организация». Ее автор, известный украинский юрист Владимир Сущенко, в значительной мере заполняет эти пробелы.

Автором предложен алгоритм процессуального руководства досудебным расследованием, предусматривающий полномочия прокурора принимать участие и осуществлять «надзор» на конкретных, четко определенных этапах (следственных ситуациях) досудебного расследования, а именно:

при определении обоснованности оснований для включения соответствующей информации (заявления, сообщения) в ЕРДР;

по фактам физического и процессуального задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения (преступления или проступка);

при личном вручении лицу уведомления о подозрении и избрании ему меры пресечения, особенно в форме ареста или иного содержания лица в условиях неволи;

при проведении обыска жилья, выемки и наложения ареста на средства связи и корреспонденцию;

при согласовании и непосредственном участии прокурора в проведении отдельных следственных действий, прежде всего в случаях, когда они проводятся с участием или в отношении несовершеннолетних и хронически больных лиц, беременных и многодетных женщин;

при личном составлении обвинительного акта и исполнении функции публичного обвинителя в уголовном производстве, в котором прокурор исполнял функцию процессуального руководителя досудебным расследованием.

Результаты этого исследования могут быть полезными для практических нужд сегодняшнего дня в организации досудебного расследования преступлений и формируют обоснования как для предложений по изменению подходов и стандартов деятельности в этой сфере, так и для дальнейших теоретических обобщений. Приобрести монографию можно по ссылке: https://www.facebook.com/Responsibilite