«Просто Мария» против лишней «і»: имеет ли гражданин право на личное имя?

https://racurs.ua/2960-prosto-mariya-protiv-lishney-i-imeet-li-grajdanin-pravo-na-lichnoe-imya.html

Ракурс

Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда рассмотрел дело, которое, на первый взгляд, кажется курьезным, но в действительности поднимает довольно серьезные вопросы. Например, является ли имя человека его личной собственностью?

Вы замечали, что если собеседник неправильно называет вас, это ударяет по самолюбию? Дело в том, что человек подсознательно отождествляет себя с именем. В архаических культурах часто человеку давали два имени — обиходное и тайное, сакральное, которое полагалось держать в секрете. Ведь если таким тайным именем завладеет недруг, то сможет использовать это знание против носителя имени.

Но хватит популярной этнографии, давайте вернемся к современным реалиям. Есть постановление Кабинета министров Украины №55 от 27 января 2010 года «Обупорядочивании транслитерации украинского алфавита латиницей». Можно спорить с тем, насколько удачно авторам удалось передать звуки украинского языка с помощью латинского алфавита. С одной стороны, это правильная идея — унифицировать написание, с другой… Впрочем, давайте сначала о конкретном деле.

Паспорт против диплома

История очень простая. Одна девушка из Сум решила оформить загранпаспорт и получила документ, в котором ее простое и распространенное имя Мария было передано с помощью латинских букв как «Mariia». Открываем табличку транслитераций, утвержденную Кабмином, — и да, буква «я» в конце слова передается буквосочетанием «iа». Но, во-первых, есть другие традиционные и очень распространенные варианты написания латиницей этого вполне международного имени, и там никаких двойных «і» нет, и, во-вторых, у девушки уже были права и диплом вуза, где имя написано по правилам, обычным для многих европейских стран, — Maria.

Девушка Мария пробовала поменять паспорт, но управление Государственной миграционной службы в Сумской области отказало ей, ссылаясь на упомянутые выше правила латинской транслитерации. Тогда она подала иск в суд. Правила правилами, поясняла в иске Мария, но есть личные неимущественные права человека на собственное имя и право отстаивать свое имя, если его пишут неправильно. В конце концов, есть другие документы, где ее имя написано с одной «і».

Суд первой инстанции в удовлетворении заявления отказал. Мотивы — водительские права и диплом в нашей стране не относятся к числу документов, подтверждающих личность и гражданство Украины. Есть порядок транслитерации, и его нужно придерживаться. Апелляционный суд, куда Мария подала жалобу, тоже оставил ее без удовлетворения, согласившись с решением районного суда. Тогда хозяйка спорного имени обратилась в высшую судебную инстанцию.

В кассационной жалобе адвокат «просто Марии» ссылался на статью 294 Гражданского кодекса и статью 28 Закона Украины «Об основах государственной языковой политики». Они довольно интересны, поэтому давайте остановимся на них подробнее

Право на имя

Итак, статья 294 ГКУ называется «Право на имя». Согласно ей, физическое лицо имеет право «на транскрибированную запись его фамилии и имени согласно своей национальной традиции». Если имя в документе искажено, такой документ подлежит замене.

Но как определить, где начинается «национальная традиция», точнее, какими документами подтвердить, что человек имеет право именно на такое написание имени? Почему-то в связи с этим делом вспомнился знаменитый модельер Михаил Воронин, который, создав свою торговую марку, писал по-украински свое имя как «Михаїл», а не «Михайло», — и имел на это полное право, и никакая национальная традиция тут ни при чем.

Статья 294 ГКУ довольно расплывчата, но все-таки ее положения дают основания утверждать, что человек имеет право на имя (в том числе, и на правильную транскрипцию) и имеет право требовать от других обращаться к нему так, как положено.

Статья 28 Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» называется «Язык имен граждан Украины», и в ней, снова-таки, речь идет о праве использовать написание имени, отчества и фамилии согласно национальным традициям и праве официально признавать такое написание. В этой статье интересны два пункта: четвертый — «Запись фамилии и имени (отчества) в паспортах и других официальных документах осуществляется с предварительным одобрением владельца» и пятый — «Каждый гражданин Украины имеет право на исправление ошибочной записи своей фамилии и имени (отчества) в паспортах и других официальных документах, в том числе вследствие нарушения требований частей третьей и четвертой этой статьи».

Казалось бы, это достаточные основания для удовлетворения жалобы девушки Марии, которая настаивает на том, что ее имя пишется с одной «і».

Однако суд удовлетворил ее жалобу частично. Почему?

А были ли юридические последствия?

Отменив решения судов предыдущих инстанций, Верховный суд закрыл производство по делу, решив, что требования Марии не подлежат судебному рассмотрению. Не вдаваясь в юридические тонкости, скажем, что если бы правильное написание имени было связано с защитой личных имущественных или неимущественных прав, с этим вопросом нужно было бы разбираться суду. Другими словами, есть ли у этого вопроса юридические последствия. Для определения юридического характера факта необходимо выяснить цель: для чего меняется имя.

Суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что тот вариант написания имени, который предлагала заявительница, не отвечает требованиям транслитерации, установленным действующим законодательством. Однако в случае несогласия носительницы имени эта проблема должна решаться, как сказано в судебном документе, «в законном порядке». Переводя с юридического на человеческий, это не дело суда.

Решения суда были отменены, дело закрыто.

А как же все-таки быть с лишней «i»?

Право на исправление

Вот тут снова стоит вспомнить положения статьи 28 Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» о том, что каждый гражданин должен одобрить написание своего имени, а в случае несогласия имеет право на исправления в документах.

Но в этом случае, сдается нам, девушке Марии непросто будет отстоять свое право.

На самом деле очень многим из нас приходилось сталкиваться с теми или иными «трудностями перевода», но в советские времена они касались главным образом некорректного перевода с украинского на русский и наоборот, и последствий этого совкового головотяпства, которые дают о себе знать и сейчас. Отец одного моего знакомого, например, со скандалом менял новый паспорт, где его простую фамилию «Николаев» на украинском написали… «Миколаєв». «А Пушкина вы бы записали Гарматкіним?!» — кричал он в паспортном столе и добился-таки выдачи нового документа.

А сейчас к этим проблемам добавилась еще и латиница. Расскажу о личном опыте. Получая заграничный паспорт, я написала отдельное заявление для того, чтобы моя фамилия была написана через «g», а не через «h», как того требуют кабминовские правила транслитерации. Никаких особых оснований я в заявлении не указывала, да и не должна была. Но сотрудникам паспортного стола (дело было в 2013 году) от себя объяснила, что фамилия мне от мужа досталась польская, и в оригинале она пишется именно так. Но во всех остальных документах и у меня, и у остальных членов семьи стоит эта дурацкая раздражающая «h». Можно попробовать при смене паспортов поменять ее на «g», но, боюсь, для этого сначала нужно будет менять украинское написание, вставляя туда незаслуженно забытую букву «Ґ». А ее крайне неудобно набирать на клавиатуре.

Украинская латиница?

Курьезы и драмы, связанные с неправильным написанием имен, встречаются гораздо чаще, чем хотелось бы. Например, вы знали, что сюжет трагикомедии «Мартын Боруля» (который не то Боруля, не то Беруля) Иван Карпенко-Карый взял из… истории собственной семьи? Отец драматурга, настоящая фамилия которого, как мы помним, Тобилевич, сражался за дворянский титул, но в старых семейных документах фамилия писалась не через «о», а через «е», и семья осталась без титула… подарив гениальному драматургу завязку сюжета для отличной пьесы. Вот этот случай, пожалуй, с полным основанием можно было бы назвать «фактом юридического характера», с точки зрения современного Гражданского процессуального кодекса, поскольку полтораста лет назад дворянское звание давало его носителям весомые привилегии.

Но с латиницей у нас еще будут веселые истории, к гадалке не ходи. Совсем недавно секретарь СНБО Алексей Данилов, например, предлагал перевести украинский с кириллицы на латиницу и сделать обязательным английский, начиная с детского сада. Понятно, что сделано это было исключительно ради популистского хайпа (по крайней мере в том, что касалось латиницы), и языковый омбудсмен Тарас Креминь разгромил «новатора» по всем фронтам.

Что касается унифицированного, соответствующего украинской фонетике написания имен собственных, то оно стратегически важно в тех вопросах, которые касаются общих понятий, скажем, географических названий. Например, два года назад в БиБиСи постановили писать название нашей столицы Kyiv, а не Kiev. Это действительно огромная победа, ставящая крест на колониальном прошлом Украины.

Но все-таки конкретная Мария имеет право писать свое имя латиницей так, как ей нравится.