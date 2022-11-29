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Програма EU4Youth презентує перші результати проекту «Підтримка внутрішньо переміщених осіб та молодих підприємців», розпочатого в рамках пакету підтримки України під час війни.

Із початком повномасштабного вторгнення, життя власника бізнесу «Супер йогурт» 33-річного Андрія Гдовського повністю змінилось. Місто Миколаїв, де знаходиться виробництво, з першого дня знаходиться під обстрілами, відповідно його економіка впала. До війни йогурт частково продавали ще в Херсоні та Одесі, від 24 лютого 2022 року продукт реалізують частково в Миколаєві, а переважно в Одесі.

З початком повномасштабної війни Андрій почав допомагати місцевим жителям у форматі «гуманітарного йогурту». Люди в соцмережах донатили на йогурт, а підприємець закладав частину власних коштів, аби підтримати містян. Було декілька акцій роздачі такого йогурту, але з часом ресурс вичерпався і вони припинились. Відповідно потрібні були засоби і для відновлення бізнесу.

Після акцій із «гуманітарним йогуртом» ресурси вичерпались. Андрій повсякчас штурмував інтернет на предмет грантів та будь-які інші можливості для того, щоби знову виробляти продукт. Так він і знайшов грант від СпівДія Підприємці. Завдяки гранту він зміг закупити базову сировину, необхідну для реалізації йогурту, так відбувся рестарт бізнесу. Грантові кошти дали змогу замовити сировину з довшим терміном придатності.

В бізнесі задіяний сам Андрій і ще одна людина на виробництві. Завдяки добрій славі з’явилося нове місце для продажу йогурту — Одеса. Андрій сам щотижня їздить туди, щоб відвезти продукт. Тож кошти гранту ще й допомагають покрити вартість пального. Підприємець вважає, що отриманий грант — це величезна допомога для його бізнесу, але для того, щоб усе запрацювало, як слід, потрібно ще трохи часу.

Андрій хоче створити хорошу компанію, винайняти найкращих спеціалістів. Нині він сам веде рекламу, займається сировиною, виробництвом, логістикою — це складно. Підприємець не хоче віддалятись від виробництва, бо йому подобається ця справа: «Бути поруч із співробітниками і робити це пліч-о-пліч — це круто».

Андрій має освіту кухаря, довів свою професійність будучи шефом і організовуючи звані вечері. Першими споживачами йогурту стали його контакти з телефонної книги, він створив групу в Viber і повідомив, що робить йогурті його можна замовляти. Родзинка продукту полягає в тому, що смак завжди натурального йогурта постійно змінюється, відповідно до сезонних продуктів.

«Супер йогурт» запам’ятався команді СпівДія Підприємці своєю сміливістю, бо попри постійні обстріли міста вони все одно продовжують робити свій продукт прифронтового Миколаєва. І те, що підприємець продовжує виготовляти тендітний продукт за таких умов— заслуговує на повагу і допомогу.

Проект «Підтримка внутрішньо переміщених осіб та молодих підприємців» із бюджетом понад 307 тис. євро охоплює десять областей, зокрема Тернопільську, Хмельницьку, Одеську, Черкаську, Львівську та Чернівецьку. Ініціативу реалізує Благодійний фонд «СпівДія».

Гранти можуть отримати некомерційні організації, що підтримують молодих підприємців, які пережили насильство чи психологічний стрес, допомагають молодим мігрантам знайти роботу, реінтегрують колишніх учасників бойових дій у суспільне життя та залучають молодь до громадських ініціатив. Вже обрано 30 осіб, які отримають кошти на відновлення бізнесу. Ініціатива також створила чат-бот для бізнес-співпраці та сайт для підприємців. За час реалізації проекту профорієнтаційні послуги отримали 577 осіб з різних регіонів України.