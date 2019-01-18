Главные новости за 18 января: приключения карточки Тимошенко, скандал с Зеленским и объяснения «Нафтогаза» о завышенных суммах в платежках

Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналистов, фото — скриншот программы "Схемы"

https://racurs.ua/n116990-glavnye-novosti-za-18-yanvarya-priklucheniya-kartochki-timoshenko-skandal-s-zelenskim.html

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Общественное движение «Честно» сегодня обнародовало анализ ситуации с депутатской карточкой Юлии Тимошенко во время важного голосования за закон о переходе церковных приходов, которое состоялося в четверг, 17 января.

Как оказалось, карточка Тимошенко проголосовала за закон, несмотря на отсутствие политика в сессионном зале парламента. При этом лидер «Батькивщины» зарегистрировалась на заседании, ее карточка была в слоте, но на рабочем месте Тимошенко не заметили. В «Честно» предположили, что вместо Тимошенко ее карточкой мог проголосовать другой нардеп.

Владимир Зеленский, один из вероятных кандидатов в президенты, был вынужден тушить информационный пожар, возникший после расследования программы «Схемы». Журналисты обнаружили, что известный комик ведет кинобизнес в России.

Зеленский настойчиво опроверг этот факт, хотя во время встречи с расследователем «Схем» поступил невежливо. На видео, которое артист обнародовал сегодня, он опроверг работу связанных с ним компаний на территории РФ, но подтвердил, что его бизнес включает торговлю интеллектуальными правами «с 21-й страной, в том числе и членами СНГ».

Глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в последний рабочий день недели объяснил, почему украинцы получили странные платежки за газ. В них значительно завышены начисления, поскольку суд принял решение, отменяющее снижение норм потребления газа.

Коболев отметил, что после этого автоматически вступили в силу старые нормы потребления.