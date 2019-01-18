Головні новини за 18 січня: пригоди картки Тимошенко, скандал із Зеленським і пояснення «Нафтогазу» щодо завищених сум у платіжках

Володимир Зеленський не відповів на питання журналістів, фото — скріншот програми "Схеми"

https://racurs.ua/ua/n116990-golovni-novyny-za-18-sichnya-prygody-kartky-tymoshenko-skandal-iz-zelenskym-i-poyasnennya.html

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Громадський рух «Чесно» сьогодні оприлюднив аналіз ситуації із депутатською карткою Юлії Тимошенко під час важливого голосування за закон про перехід парафій.

Як виявилося, картка Тимошенко проголосувала за закон попри відсутність політика в сесійній залі парламенту. При цьому лідер «Батьківщини» зареєструвалася на засіданні, її картка була в слоті, але на робочому місці Тимошенко не помітили. У «Чесно» припустили, що замість Тимошенко її карткою міг проголосувати інший нардеп.

Володимир Зеленський, один із ймовірних кандидатів у президенти, був змушений гасити інформаційну пожежу, яку зчинило розслідування програми «Схеми». Журналісти виявили, що відомий комік веде бізнес із виробництва кіно в Росії.

Зеленський наполегливо заперечив цей факт, хоча під час зустрічі із розслідувачами «Схем» повівся нечемно. У відео, яке артист оприлюднив сьогодні, він заперечив роботу пов’язаних з ним компаній на території РФ, але підтвердив, що його бізнес включає торгівлю інтелектуальними правами «з 21-ю країною, в тому числі й членами СНД».

Глава правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв в останній робочий день тижня пояснив, чому українці отримали дивні платіжки за газ. У них було значно завищено нарахування, адже суд ухвалив рішення, яким скасував зниження норм споживання газу.

Коболєв відзначив, що після цього автоматично набули чинності старі норми.