Главные новости 29 января: Порошенко заявил о намерении баллотироваться в президенты, а Верховный суд принял решение о взыскании с РФ компенсации

Петр Порошенко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n117444-glavnye-novosti-29-yanvarya-poroshenko-zayavil-o-namerenii-ballotirovatsya-v-prezidenty.html

Racurs.ua

Главной новостью 29 января стало сообщение действующего президента Украины Петра Порошенко о намерении участвовать в выборах. Об этом он заявил во время форума «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», который был посвящен 101-годовщине боя киевских студентов возле станции Круты.

Верховный суд принял решение о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество в аннексированном Крыму. Напомним, что Гаагский суд решил, что истцы имеют право получить компенсацию за недвижимое имущество на территории полуострова и за судебные издержки. Апелляционный суд Киева дал разрешение на исполнение решения Гаагского суда, а Верховный суд своим постановлением от 25 января 2019 года оставил решение суда апелляционной инстанции без изменений.

Сегодня претендент в кандидаты в президенты Инна Богословская принесла денежный залог размером 2,5 млн грн в ЦИК в полиэтиленовом пакете. Этим своим поступком она очень удивила и возмутила украинцев. Однако она не была единственным визитером в ЦИК, который вызвал недоумение. Сегодня подал документы на регистрацию в ЦИК Петр Симоненко. Несмотря на запрет КПУ на территории Украины, коммунисты провели съезд и выдвинули Симоненко на должность главы государства.

Также сегодня стало известно, что полиэтиленовые пакеты могут запретить в Украине. Законопроект о запрете реализации сверхлегких и легких пакетов зарегистрировали в парламенте. Законодатели предлагают запретить реализацию пакетов в магазинах, павильонах и других объектах розничной торговли. Нарушителей предлагают штрафовать на сумму не менее 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.