Главные новости 28 февраля: страсти вокруг Уголовного кодекса, неожиданные спонсоры «Батькивщины», Рада разблокировала трансплантацию органов

Конституционный суд 26 февраля отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, фото: dt.ua

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Продолжаются страсти вокруг недавней отмены Конституционным судом ст. 368−2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Так, в Конституционном суде объяснили, что главными аргументами для признания ее неконституционной стали правило презумпции невиновности и отсутствие приговоров по этой статье. В специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали, какие дела теперь придется закрыть. Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал новый проект закона о незаконном обогащении и предоставил ему статус неотложного.

Телепрограмма «Наші гроші» опубликовала результаты исследования финансовых отчетов партии «Батькивщина» за вторую половину 2018 года. Как оказалось, среди спонсоров политсилы, которые жертвовали более 150 тыс. грн, указаны жители небольших городов и поселков. Среди этого перечня безработный мужчина и работница автомойки из Сум, кассирша супермаркета из пригорода Киева и фиктивное предприятие, записанное на методистку из детского сада в Умани.

Сегодня в 11.00 в Оболонском районе Киева взорвался припаркованный на проспекте Героев Сталинграда автомобиль. Впоследствии СМИ сообщили, что машина принадлежала секретарю СНБО Александру Турчинову. Вскоре в СНБО опровергли эту информацию.

«Прочитал в интернете, что на меня покушались, а машину взорвали», — отреагировал на инцидент Турчинов.

Верховная Рада сегодня разблокировала трансплантации органов. Принят закон, предусматривающий внесение изменений в украинское законодательство относительно трансплантации анатомических материалов человеку. Парламент законодательно закрепил переходный период до тех пор, пока будет готов и заработает реестр доноров — единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ). Этот период продлится до 1 января 2020 года.