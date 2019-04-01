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Главные новости 1 апреля: Украина приходит в себя после выборов, ЦИК объявил второй тур, а Порошенко обнародовал новую декларацию

1 апр 2019, 19:49
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Главными новостями понедельника, 1 апреля, стала реакция участников выборов и экспертов на первый тур выборов, объявление ЦИК второго тура и обнародование декларации Петра Порошенко за 2019 год.

Штабы Владимира Зеленского и Петра Порошенко 1 апреля без шуток прокомментировали ситуацию в первом туре и озвучили планы на второй тур.

У Зеленского пообещали не поливать оппонентов грязью, не проводить тайные переговоры о поддержке со стороны других политиков.

В избирательном штабе Петра Порошенко призвали кандидатов, которые не вышли во второй тур президентских выборов, поддержать действующего президента. Здесь также призвали оппонентов спокойно воспринять новость о выходе Порошенко во второй тур.

Утром 1 апреля о проведении второго тура выборов 21 апреля официально объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук. Общественное ТВ сегодня пригласило Зеленского и Порошенко на дебаты перед вторым туром.

Действующий глава государства между тем сегодня обнародовал декларацию за 2018 год. Доходы президента в прошлом году выросли почти в 100 раз. Порошенко задекларировал 1,56 млрд грн доходов.

Также Порошенко задекларировал недвижимость и земельные участки стоимостью 77,4 млн грн и права собственности на более 100 компаний.

Источник: Ракурс


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999

Главные новости 1 апреля: Украина приходит в себя после выборов, ЦИК объявил второй тур, а Порошенко обнародовал новую декларацию

Главными новостями понедельника, 1 апреля, стала реакция участников выборов и экспертов на первый тур выборов, объявление ЦИК второго тура и обнародование декларации Петра Порошенко за 2019 год

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