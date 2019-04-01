Головні новини 1 квітня: Україна оговтується від виборів, ЦВК оголосила другий тур, а Порошенко оприлюднив нову декларацію

Головні новини 1 квітня

https://racurs.ua/ua/n120211-golovni-novyny-1-kvitnya-ukrayina-ogovtuietsya-vid-vyboriv-cvk-ogolosyla-drugyy-tur.html

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Головними новинами понеділка, 1 квітня, стала реакція учасників виборів та експертів на перший тур виборів, оголошення ЦВК другого туру та оприлюднення декларації Петра Порошенка за 2019 рік.

Штаби Володимира Зеленського і Петра Порошенка 1 квітня без жартів прокоментували ситуацію, що склалася в першому турі й озвучили плани на другий тур.

В Зеленського пообіцяли не поливати опонентів брудом, не проводити таємні переговори щодо підтримки з боку інших політиків.

У виборчому штабі Петра Порошенка закликали кандидатів, які не вийшли у другий тур президентських виборів, підтримати чинного президента. Тут також закликали опонентів спокійно сприйняти новину про вихід Порошенка в другий тур.

Уранці 1 квітня про проведення другого туру виборів 21 квітня офіційно оголосила голова ЦВК Тетяна Сліпачук. Суспільне ТБ сьогодні запросило Зеленського та Порошенка на дебати перед другим туром.

Чинний глава держави тим часом сьогодні оприлюднив декларацію за 2018 рік. Прибутки президента торік зросли майже в 100 разів. Порошенко задекларував 1,56 млрд грн доходів.

Також Порошенко задекларував нерухомість та земельні ділянки вартістю 77,4 млн грн та права власності на понад 100 компаній.