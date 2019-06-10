Тысячи киевлян вышли на митинг под АП. Фото: Facebook

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В Киеве под Администрацией президента на митинг собрались тысячи граждан. Акция под названием «Остановим капитуляцию» продолжалась около часа. Демонстранты выступали против новых договоренностей по «режиму тишины» и нормы «не стрелять в ответ». Митингующие заявили, что заявления главы украинской делегации в ТКГ ЛеонидаКучмы, сигнализируют о капитуляции страны.

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На оккупированном полуострове Крым Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела очередную волну обысков. Во время рейда были задержаны восемь человек. В ФСБ обыски подтвердили, однако утверждают, что задержанные связаны с запрещенной в России международной исламской политической партией «Хизб ут-Тахрир». Волна обысков охватила различные регионы незаконно аннексированного полуострова.

В Казахстане не утихают антиправительственные митинги. Жители страны отказываются признавать результаты президентских выборов, называют их несвободными и нечестными. Правоохранители сегодня задержали около сотни демонстрантов, а вчера в участки доставили около полутысячи человек.

В Черновицкой области 30 воспитанников детского лагеря были госпитализированы в медицинское учреждение с симптомами отравления. В лагерь в срочном порядке выехали специалисты лаборатории и врачи. Дети отдыхали в первой смене. Сейчас устанавливается, что стало причиной отравления.

Во Львове 18 человек были госпитализированы в инфекционную больницу из-за отравления, среди них есть ребенок. У них зафиксировали высокую температуру, понос и рвоту. У еще двух пострадавших были менее тяжелые симптомы. Пострадавшие накануне вместе находились в ресторане на свадьбе. Всего на мероприятие пришли около сотни человек.