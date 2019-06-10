У Києві під Адміністрацією президента зібрались на мітинг. Фото: Facebook

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У Києві під Адміністрацією президента на мітинг зібрались тисячі громадян. Акція під назвою «Зупинимо капітуляцію» продовжувалась близько години. Демонстранти виступали проти нових домовленостей щодо «режиму тиші» та норми «не стріляти у відповідь». Мітингувальники заявили, що заяви голови української делегації в ТКГ Леонід Кучма, сигналізують про капітуляцію країни.

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На окупованому півострові Крим Федеральна служба безпеки (ФСБ) провела чергову хвилю обшуків. Під час рейду були затримані восьмеро осіб. У ФСБ обшуки підтвердили, однак стверджують, що затримані пов’язані з забороненою в Росії міжнародною ісламською політичною партією «Хізб ут-Тахрір». Хвиля обшуків охопила різні регіони незаконно анексованого півострова.

У Казахстані не вщухають антиурядові мітинги. Жителі країни відмовляються визнавати результати президентських виборів, називають їх невільними та нечесними. Правоохоронці сьогодні затримали близько сотні демонстрантів, а вчора до відділків доставили близько півтисячі осіб.

У Чернівецькій області 30 вихованців дитячого табору були госпіталізовані до медичного закладу з симптомами отруєння. До табору у терміновому порядку виїхали спеціалісти лабораторії та лікарі. Діти відпочивали у першій зміні. Наразі встановлюється, що стало причиною отруєння.

У Львові 18 осіб були госпіталізовані до інфекційної лікарні через отруєння, серед них є дитина. У них зафіксували високу температуру, пронос та блювоту. У ще двох постраждалих були менш важкі симптоми. Потерпілі напередодні разом перебували у ресторані на весіллі. Усього на захід прийшли близько сотні осіб.