Главные новости 13 сентября: в банке Порошенко – обыск, а Зеленский анонсировал новый обмен. Фото: ICTV

https://racurs.ua/n126765-glavnye-novosti-13-sentyabrya-v-banke-poroshenko-obysk-a-zelenskiy-anonsiroval-novyy-obmen.html

Ракурс

Государственное бюро расследований устроило обыски в здании «Международного инвестиционного банка», который принадлежит бывшему президенту Украины и нардепу от «Европейской солидарности» Петру Порошенко. Обыск произошел в рамках уголовного производства о возможных противоправных действиях при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Loading...

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале подготовки к очередному обмену пленными с Российской Федерацией. По словам главы государства, сейчас Киев готовит новый список на обмен осужденными, но сроки возможного предстоящего обмена пока неизвестны. Вопрос обсудят во время дальнейших переговоров.

США выделят Украине военную помощь в размере 250 млн долл. Выделение средств накануне разблокировала администрация президента США Дональда Трампа. Комитет Сената США утвердил финансирование Минобороны Штатов и, согласно принятому закону, в бюджет было заложено финансирование запроса Пентагона для «инициативы по содействию безопасности Украины».

Массовое отравление школьников произошло на Закарпатье в результате распыления неустановленного вещества. Семь учеников попали в больницу, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое — в инфекционном отделении. По предварительной информации, они получили ожоги верхних дыхательных путей.

Украина подала ходатайство в Апелляционный суд Амстердама касательно отвода судьи по делу о «скифском золоте». Министерство юстиций Украины утверждает, что судья может предвзято принимать решение по данному делу из-за прошлого тесного сотрудничества с адвокатами крымских музеев.