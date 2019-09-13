Головні новини 13 вересня: в банку Порошенка – обшук, а Зеленський анонсував новий обмін. Фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n126765-golovni-novyny-13-veresnya-v-banku-poroshenka-obshuk-a-zelenskyy-anonsuvav-novyy-obmin.html

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Державне бюро розслідувань влаштувало обшуки в будівлі «Міжнародного інвестиційного банку», який належить колишньому президенту України і нардепу від «Європейської солідарності» Петру Порошенку. Обшук відбувся в рамках кримінального провадження про можливі протиправні дії при купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському».

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Президент України Володимир Зеленський заявив про початок підготовки до чергового обміну полоненими з Російською Федерацією. За словами глави держави, зараз Київ готує новий список на обмін засудженими, але терміни можливого майбутнього обміну поки невідомі. Питання порушать під час подальших переговорів.

США виділять Україні військову допомогу в розмірі 250 млн дол. Виділення коштів напередодні розблокувала адміністрація президента США Дональда Трампа. Комітет Сенату США затвердив фінансування Міноборони Штатів і, згідно з прийнятим законом, до бюджету було закладено фінансування запиту Пентагону для «ініціативи зі сприяння безпеці України».

Масове отруєння школярів сталося на Закарпатті в результаті розпилення невстановленої речовини. Семеро учнів потрапили до лікарні, троє з них перебувають в реанімації у важкому стані, ще двоє - в інфекційному відділенні. За попередньою інформацією, вони отримали опіки верхніх дихальних шляхів.

Україна подала клопотання до Апеляційного суду Амстердама щодо відводу судді у справі про «скіфське золото». Міністерство юстиції України стверджує, що суддя може упереджено приймати рішення по цій справі через попередню тісну співпрацю з адвокатами кримських музеїв.