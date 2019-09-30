Зеленский подписал заявление об увольнении Данилюка. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n127499-glavnye-novosti-dnya-zelenskiy-soglasoval-otstavku-daniluka-kabmin-vzyalsya-uporyadochit-dobychu.html

Ракурс

Кабинет министров Украины разработал и подаст в парламент проект закона, который предусматривает упорядочивание добычи янтаря. В правительстве заявили, что хотят запретить экспорт сырца и криминализировать нелегальный вывоз «солнечного камня». Изменения предусматривают отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и тому подобное.

Loading...

Также на заседании правительства был одобрен проект закона, который должен легализовать игорный бизнес. Авторы документа предлагают разрешить проводить азартные игры исключительно на территории отелей на игорном оборудовании. Законопроект предусматривает, что программное обеспечение игрового оборудования должно соответствовать международным стандартам.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на сегодняшнем брифинге заявил, что в октябре могут согласовать текст соглашения украинского правительства с Международным валютным фондом. Сейчас специалисты готовят текст нового меморандума о сотрудничестве. Также продолжаются переговоры о новой трехлетней программе, которую могут подписать уже в декабре.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский согласовал отставку Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности Украины. Данилюк написал заявление об отставке еще 27 сентября, но глава государства на тот момент находился с рабочим визитом в США.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили анонсировал свое возвращение в Грузию. Политик отметил, что через несколько месяцев покинет Украину и вернется на родину. В Грузии Саакашвили планирует заняться «восстановлением государственности».