Зеленський підписав заяву про звільнення Данилюка. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n127499-golovni-novyny-dnya-zelenskyy-pogodyv-vidstavku-danyluka-kabmin-vzyavsya-vporyadkovuvaty.html

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Кабінет міністрів України розробив та подасть в парламент проект закону, який передбачає упорядкування видобутку бурштину. В уряді заявили, що прагнуть заборонити експорт сирцю і криміналізувати нелегальний вивіз «сонячного каміння». Зміни передбачають скасування процедур додаткового узгодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони тощо.

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Також на засіданні уряду було схвалено проект закону, який повинен легалізувати гральний бізнес. Автори документу пропонують дозволити проводити азартні ігри виключно на території готелів на гральному обладнанні. Законопроект передбачає, що програмне забезпечення цього обладнання повинно відповідати міжнародним стандартам.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на сьогоднішньому брифінгу заявив, що у жовтні можуть узгодити текст угоди українського уряду з Міжнародним валютним фондом. Наразі фахівці готують текст нового меморандуму про співпрацю. Також тривають переговори про нову трирічну програму, яку можуть підписати вже у грудні.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський погодив відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки України. Данилюк написав заяву про відставку ще 27 вересня, але глава держави на той момент перебував із робочим візитом у США.

Колишній президент Грузії та екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі анонсував своє повернення в Грузію. Політик зазначив, що через кілька місяців залишить Україну та повернеться на батьківщину. В Грузії Саакашвілі планує зайнятися «відновленням державності».