ЕС и Великобритания достигли соглашения о Brexit.

https://racurs.ua/n128241-glavnye-novosti-za-17-oktyabrya-es-i-velikobritaniya-dostigli-soglasheniya-po-brexit-nabu.html

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Едва ли не главной новостью сегодняшнего дня стал вопрос Brexit. Лондон и Брюссель 17 октября достигли договоренностей относительно условий соглашения по поводу выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Как отметил британский премьер-министр Борис Джонсон, Великобритания заключила отличную сделку по Brexit, которая «возвращает контроль» Лондону. Впоследствии на саммите в Брюсселе лидеры 27 стран-членов Европейского Союза одобрили новое соглашение о Brexit, что предполагает выход Великобритании из ЕС.

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Сегодня перенесли суд по делу «ПриватБанка». Рассмотрение дела в Хозяйственном суде Киева отложили до объявления результата апелляционного ходатайства Национального банка Украины. Финансовый регулятор обжаловал оба решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации учреждения.

В четверг председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отчитался о первых 50 днях работы парламента нового созыва. Он сообщил, что за это время народные депутаты рассмотрели 209 законопроектов, 56 из которых были приняты в целом. Еще 16 приняли в первом или втором чтениях. Спикер подчеркнул, что работа нового парламента эволюционная, отметил неплохой темп народных избранников.

Национальное антикоррупционное бюро 17 октября задержало при попытке выезда из страны экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. В бюро заявили, что бывший чиновник хотел покинуть Украину и его подозревают в правонарушении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Верховная Рада 306 голосами поддержала в первом чтении законопроект, который направлен на усовершенствование норм действующего законодательства по предотвращению обращения фальсифицированных лекарств с целью обеспечения прав потребителей на безопасные и высокоэффективные лекарственные средства. За хранение и сбыт фальсификата предполагается лишать свободы на срок от пяти до восьми лет, а за повторное преступление — от восьми до 10 лет с конфискацией имущества.

Турция согласилась на предложение Соединенных Штатов приостановить военную операцию на севере Сирии. Наступление турецкой армии будет приостановлено на 120 часов, за это время подразделения курдов должны покинуть район на севере страны.