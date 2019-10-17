ЄС та Велика Британія досягли угоди про Brexit.

https://racurs.ua/ua/n128241-golovni-novyny-za-17-jovtnya-ies-ta-velyka-brytaniya-dosyagly-ugody-pro-brexit-nabu-zatrymalo.html

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Чи не головною новиною сьогоднішнього дня стало питання Brexit. Лондон та Брюссель 17 жовтня досягли домовленостей щодо умов угоди з приводу виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу. Як зазначив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, Велика Британія уклала відмінну угоду щодо Brexit, яка «повертає контроль» Лондону. Згодом на саміті в Брюсселі лідери 27 країн-членів Європейського Союзу схвалили нову угоду про Brexit, що передбачає вихід Великої Британії з ЄС.

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Сьогодні перенесли суд у справі «ПриватБанку». Розгляд справи в Господарському суді Києва відтермінували до оголошення результату апеляційного клопотання Національного банку України. Фінансовий регулятор оскаржив обидва рішення Окружного адмінсуду Києва щодо незаконності націоналізації установи.

У четвер голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відзвітував про перші 50 днів роботи парламенту нового скликання. Він повідомив, що за цей час народні депутати розглянули 209 законопроектів, 56 з яких були ухвалені в цілому. Ще 16 прийняли в першому або другому читаннях. Спікер наголосив, що робота нового парламенту еволюційна, відзначив непоганий темп народних обранців.

Національне антикорупційне бюро 17 жовтня затримало при спробі виїзду з країни екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. В бюро заявили, що колишній високопосадовець хотів покинути Україну та його підозрюють у правопорушенні за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Верховна Рада 306 голосами підтримала в першому читанні законопроект, який спрямований на удосконалення норм чинного законодавства щодо запобігання обігу фальсифікованих ліків з метою забезпечення прав споживачів на безпечні та високоефективні лікарські засоби. За зберігання та збут фальсифікату передбачається позбавляти волі на строк від п’яти до восьми років, а за повторний злочин — від восьми до 10 років з конфіскацією майна.

Туреччина погодилася на пропозицію Сполучених Штатів призупинити військову операцію на півночі Сирії. Наступ турецької армії буде призупинено на 120 годин, за цей час підрозділи курдів повинні покинути район на півночі країни.