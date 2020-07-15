Выборы в Киеве - Зеленский проведет кастинг 16 июля, фото — УП

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Предвыборные праймериз в Киеве партия «Слуга народа» намерена провести 16 июля на заседании фракции. К «слугам» приедет их лидер — президент Владимир Зеленский.

Об этом рассказал нардеп Александр Качура, опровергая слухи об отмене праймериз, сообщает канал Pavlovskiy News.

С предложением провести праймериз сегодня якобы обратился сам Зеленский. Ранее он неоднократно заявлял, что партия выберет единого кандидата, который будет противостоять Виталию Кличко, на конкурсной основе.

СМИ и нардепы называли среди возможных участников праймериз нардепов Александра Дубинского, Николая Тищенко, Ирину Верещук, Александра Качуру, главного санитарного врача Виктора Ляшко. Принять участие в отборе кандидатов решил и депутат Дмитрий Гурин.

Во время праймериз состоится презентация программ, голосование фракции, озвучат позицию киевской городской партийной организации и президента.

Качура заявил, что сейчас в СН в вопросе о выборах в Киеве «существует разобщенность». Кроме того, по его словам, на заседании фракции определят кандидата на должность главы НБУ.

Напомним, что свежие рейтинги социологов свидетельствуют о подавляющем преимуществе Кличко. Сегодня Рада приняла постановление о проведении местных выборов 25 октября.