Вибори у Києві — Зеленський проведе кастинг 16 липня, фото — УП

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Ракурс

Передвиборчі праймеріз у Києві партія «Слуга народу» має намір провести 16 липня на засіданні фракції. До «слуг» приїде" їхній лідер — президент Володимир Зеленський.

Про це розповів нардеп Олександр Качура, спростовуючи чутки про скасування праймеріз, повідомляє канал Pavlovskiy News.

З пропозицією провести праймеріз сьогодні нібито звернувся до «слуг» сам Зеленський. Раніше він неодноразово заявляв, що партія обере єдиного кандидата, який протистоятиме Віталію Кличку, на конкурсній основі.

ЗМІ та нардепи називали серед ймовірних учасників праймеріз нардепів Олександра Дубинського, Миколу Тищенка, Ірину Верещук, Олександра Качуру, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Взяти участь у відборі кандидатів вирішив і депутат Дмитро Гурін.

Під час праймеріз відбудеться презентація програм, голосування фракції, озвучать позицію київського міського партійного осередку і президента.

Качура заявив, що наразі в СН у питанні про вибори в Києві «існує роз'єднаність». Крім того, за його словами, на засіданні фракції визначать кандидата на посаду глави НБУ.

Нагадаємо, що свіжі рейтинги соціологів свідчать про беззаперечну перевагу Кличка. Сьогодні Рада ухвалила постанову про проведення місцевих виборів 25 жовтня.