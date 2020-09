Продлят ли «крымские» санкции против России, рассказал журналист

Европейский Союз продлит санкции против Российской Федерации из-за военной агрессии в отношении Украины. Санкции действуют в отношении лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности страны.

Соответствующее решение послы ЕС рассмотрят в среду, 9 сентября. Об этом рассказал журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

EU ambassadors will tomorrow green light the visa bans and asset freezes on 175 ppl and 44 entities that the block believes have undermined the territorial integrity of #Ukraine. 6 months roll-over as usual. #Crimea#Russia