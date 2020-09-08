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Ракурс
Санкции. Фото: Економическая правда

Продлят ли «крымские» санкции против России, рассказал журналист

8 сен 2020, 11:12
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Европейский Союз продлит санкции против Российской Федерации из-за военной агрессии в отношении Украины. Санкции действуют в отношении лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности страны.

Соответствующее решение послы ЕС рассмотрят в среду, 9 сентября. Об этом рассказал журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

Как сообщает журналист, послы ЕС завтра планируют продлить визовые ограничения для лиц, причастных к агрессии на территории Украины, а также заморозку активов 175 частных лиц и 44 юридических лиц. Санкции продлят еще на полгода.


Напомним, ранее мы сообщали, что экономические санкции против России еще на полгода продлил Европейский Союз. В ведомстве отметили, что решение о пролонгации санкций было принято в связи с тем, что Россия не выполнила минские договоренности и не прекратила войну на Донбассе.

Экономические санкции закрывают доступ российским банкам к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, запрещают любой импорт, экспорт и передачу военной техники и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Источник: Ракурс


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