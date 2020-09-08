Чи подовжать «кримські» санкції проти Росії, розповів журналіст

Санкції. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n143535-chy-prodovjat-krymski-sankciyi-proty-rosiyi-rozpoviv-jurnalist.html

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Європейський Союз подовжить санкції проти Російської Федерації через військову агресію щодо України. Санкції накладуть на відповідальних за підрив територіальної цілісності осіб.

Відповідне рішення посли ЄС розглянуть у середу, 9 вересня. Про це розповів журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

EU ambassadors will tomorrow green light the visa bans and asset freezes on 175 ppl and 44 entities that the block believes have undermined the territorial integrity of #Ukraine. 6 months roll-over as usual. #Crimea#Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 8, 2020

Як повідомляє журналіст, посли ЄС завтра планують встановити візові обмеження для осіб, що причетні до агресії на території України, а також заморозять активи 175 приватних осіб і 44 юридичних осіб. Санкції подовжать ще на півроку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що економічні санкції проти Росії ще на півроку пролонгував Європейський Союз. У відомстві зазначили, що рішення про пролонгування санкцій було ухвалено у зв’язку з тим, що Росія не виконала мінські домовленості та не припинила війну на Донбасі.

Економічні санкції закривають доступ російським банкам до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС, забороняють будь-який імпорт, експорт і передачу військової техніки та товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.