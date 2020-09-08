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Ракурс
Санкції. Фото: Економічна правда

Чи подовжать «кримські» санкції проти Росії, розповів журналіст

8 вер 2020, 11:12
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Європейський Союз подовжить санкції проти Російської Федерації через військову агресію щодо України. Санкції накладуть на відповідальних за підрив територіальної цілісності осіб.

Відповідне рішення посли ЄС розглянуть у середу, 9 вересня. Про це розповів журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомляє журналіст, посли ЄС завтра планують встановити візові обмеження для осіб, що причетні до агресії на території України, а також заморозять активи 175 приватних осіб і 44 юридичних осіб. Санкції подовжать ще на півроку.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що економічні санкції проти Росії ще на півроку пролонгував Європейський Союз. У відомстві зазначили, що рішення про пролонгування санкцій було ухвалено у зв’язку з тим, що Росія не виконала мінські домовленості та не припинила війну на Донбасі.

Економічні санкції закривають доступ російським банкам до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС, забороняють будь-який імпорт, експорт і передачу військової техніки та товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

Джерело: Ракурс


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