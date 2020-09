Чи подовжать «кримські» санкції проти Росії, розповів журналіст

Європейський Союз подовжить санкції проти Російської Федерації через військову агресію щодо України. Санкції накладуть на відповідальних за підрив територіальної цілісності осіб.

Відповідне рішення посли ЄС розглянуть у середу, 9 вересня. Про це розповів журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

EU ambassadors will tomorrow green light the visa bans and asset freezes on 175 ppl and 44 entities that the block believes have undermined the territorial integrity of #Ukraine. 6 months roll-over as usual. #Crimea#Russia