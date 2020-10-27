На «красной» Буковине бары и рестораны будут закрывать в 18.00. Фото: lb.ua

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В Черновицкой области из-за карантина ограничат работу кафе и ресторанов.

Это касается заведений общественного питания, которые расположены на территориях трех районов и двух городов, которые попали в «красную» зону карантина. С сегодняшнего дня, 27 октября, с 8.00 до 18.00 будут работать кафе и рестораны в Черновцах, Новоднестровске, Кицманском, Хотинском и Кельменецком районах. Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла, что в таких заведениях смогут находиться по одному посетителю на 10 кв. м. и не более 20 человек одновременно.

Напомним, в Ивано-Франковске из-за эпидемии коронавируса в местных больницах образовался коллапс — в медицинских учреждениях закончились места для госпитализации зараженных COVID-19. Городская власть заверила, что будут разворачивать новые места для инфицированных.

Кроме того, коронавирус обнаружили в офисе Зеленского. COVID-19 подцепила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, также вирус подтвердили у ее мужа и детей. Сейчас чиновница находится на самоизоляции.