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Ракурс
На «червоній» Буковині бари і ресторани закриватимуть о 18.00. Фото: lb.ua

На «червоній» Буковині бари і ресторани закриватимуть о шостій вечора

27 жов 2020, 17:44
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У Чернівецькій області через карантин обмежать роботу кафе та ресторанів.

Це стосується закладів громадського харчування, які розташовані на територіях трьох районів та двох міст, які потрапили до «червоної» зони карантину. З сьогоднішнього дня, 27 жовтня, з 8.00 до 18.00 працюватимуть кафе й ресторани в Чернівцях, Новодністровську, Кіцманському, Хотинському та Кельменецькому районах. Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook.

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила, що у таких закладах зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 кв. м. та не більше 20 осіб одночасно.


Нагадаємо, в Івано-Франківську через епідемія коронавірусу у місцевих лікарнях утворився колапс — у медичних закладах закінчилися місця для госпіталізації заражених COVID-19. Міська влада запевнила, що розгортатимуть нові місця для інфікованих.

Крім того, коронавірус виявили в офісі Зеленського. COVID-19 підчепила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, також вірус підтвердили у її чоловіка та дітей. Зараз чиновниця перебуває на самоізоляції.

Джерело: Ракурс


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