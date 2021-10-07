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Ракурс
Зеленский расчистил Стефанчуку дорогу к спикерству в Раде

Зеленский расчистил Стефанчуку дорогу к спикерству в Раде

7 окт 2021, 10:05
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Владимир Зеленский, президент Украины, уволил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчук от выполнения обязанностей своего представителя в парламенте.

Об этом говорится в тексте указе главы государства, который датирован 6 октября, но появился на сайте президента 7 октября.


Верховная Рада назначит нового председателя парламента 8 октября. Об этом на брифинге в кулуарах Рады рассказал 6 октября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Кроме Александра Корниенко, председателя СН, и вице-спикера Руслана Стефанчука, за кресло хотят побороться и другие нардепы. Однако фамилий кандидатов Арахамия не назвал.

Источник: Ракурс


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