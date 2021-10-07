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Зеленский расчистил Стефанчуку дорогу к спикерству в Раде
Зеленский расчистил Стефанчуку дорогу к спикерству в Радеhttps://racurs.ua/n161286-zelenskiy-raschistil-stefanchuku-dorogu-k-spikerstvu-v-rade.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, уволил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчук от выполнения обязанностей своего представителя в парламенте.
Об этом говорится в тексте указе главы государства, который датирован 6 октября, но появился на сайте президента 7 октября.
Верховная Рада назначит нового председателя парламента 8 октября. Об этом на брифинге в кулуарах Рады рассказал 6 октября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Кроме Александра Корниенко, председателя СН, и вице-спикера Руслана Стефанчука, за кресло хотят побороться и другие нардепы. Однако фамилий кандидатов Арахамия не назвал.
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