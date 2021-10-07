Зеленський розчистив Стефанчуку дорогу до спікерства в Раді

https://racurs.ua/ua/n161286-zelenskyy-rozchystyv-stefanchuku-dorogu-do-spikerstva-v-radi.html

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Володимир Зеленський, президент України, звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов’язків свого представника в парламенті.

Про це йдеться в тексті указі глави держави, який датований 6 жовтня, але з’явився на сайті президента 7 жовтня.

Верховна Рада призначить нового голову парламенту 8 жовтня. Про це на брифінгу в кулуарах Ради розповів 6 жовтня очільник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія.

Крім Олександра Корнієнка, голови СН, та віце-спікера Руслана Стефанчука, за крісло хочуть поборотися й інші нардепи. Однак прізвищ кандидатів Арахамія не назвав.