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Зеленський розчистив Стефанчуку дорогу до спікерства в Раді
Зеленський розчистив Стефанчуку дорогу до спікерства в Радіhttps://racurs.ua/ua/n161286-zelenskyy-rozchystyv-stefanchuku-dorogu-do-spikerstva-v-radi.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов’язків свого представника в парламенті.
Про це йдеться в тексті указі глави держави, який датований 6 жовтня, але з’явився на сайті президента 7 жовтня.
Верховна Рада призначить нового голову парламенту 8 жовтня. Про це на брифінгу в кулуарах Ради розповів 6 жовтня очільник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія.
Крім Олександра Корнієнка, голови СН, та віце-спікера Руслана Стефанчука, за крісло хочуть поборотися й інші нардепи. Однак прізвищ кандидатів Арахамія не назвав.
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