Притула отправил Маску книгу по истории Украины. Фото: Сергей Притула в Twitter

Ракурс

Сергій Притула, український шоумен та волонтер, відправив американському мільярдеру Ілону Маску книгу з історії України.

Ще 2 жовтня Притула оголосив про збір грошей на книжку з історії для Ілона Маска. За добу вдалось зібрати 2,3 млн грн. Окрім книги авторства Романа Піняжка, зібрані гроші витратять на радіостанції Motorola R7 для Збройних сил України. Про це Притула повідомив у Twitter.

Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому капітуляція перед російською імперією зла не є варіантом для українців! — написав він.

Тим часом 12 жовтня в Одесі почали прибирати білборд із зображенням Ілона Маска, який був розміщений на знак подяки за допомогу Україні. Видання «Цензор.Нет» із посиланням на Одеську міськраду пише, що після поширення ним російських наративів «Thanks for the support of Ukraine» більше не актуально до засновника компанії Space X.

Нагадаємо, 2 жовтня американський мільярдер Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення російсько-української війни.

Засновник Tesla та Space X запропонував користувачам здійнисти голосування на наступні теми: провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН; росія йде, якщо на це буде воля народу; Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова); гарантується водопостачання Криму; Україна залишається нейтральною. Також Макс пропонував мешканцям Донбасу самим вирішувати, у якій країні їм жити — в Україні чи в рф.