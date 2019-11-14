Цукровий діабет. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2487-zahystit-svou-rodynu-vid-cukrovogo-diabetu-abo-na-insulinah-znovu-namagautsya-zaoschadyty.html

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«Люди думають, що вони здорові, а цукровий діабет уже точить їхні очі, нирки, серце, мозок», — застерігають ендокринологи.

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У світі налічується 425 млн хворих на цукровий діабет. В Україні — 1 млн 300 тис. Вважається, що непродіагностованих утричі більше. Зазвичай кожного року 14 листопада — у міжнародний день боротьби з діабетом — проводяться дослідження серед охочих виміряти рівень глюкози в крові. І кожного року близько 10% з них дізнаються, що вони хворі на діабет.

Крім інсулінозалежного цукрового діабету, коли пацієнти щодня потребують ін’єкцій, від яких залежить їхнє життя, існує цукровий діабет другого типу. Саме на цю форму хворіють 95% діабетиків у всьому світі. Вона підступна, адже людина може хворіти роками, не підозрюючи про це. Наприклад, поки не почне сліпнути. Важкими ускладненнями діабету є також гангрена кінцівок, що призводить до їх ампутації, хвороби серцево-судинної системи (інсульт, інфаркт), порушення роботи нирок.

Реімбурсація та реєстр у боротьбі з цукровим діабетом

В Україні вже два роки працює програма «Доступні ліки». Препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету другого типу за електронним рецептом можна отримати в аптеці безкоштовно або з невеликою доплатою.

Щодо інсулінів, то наразі також вдалося відійти від доволі корумпованої системи тендерів. Реімбурсація інсулінів відбувається подібним чином до програми «Доступні ліки». Обліковується кожний пацієнт, лікар не тільки призначає лікарський засіб, але й має можливість моніторити його ефективність.

Великим кроком уперед було створення в Україні реєстру інсулінозалежних пацієнтів. З 1 млн 300 тис. хворих на цукровий діабет 200 тис. — інсулінозалежні. Це пацієнти не лише з першим типом діабету, а й з другим, які також потребують інсуліну. До цієї статистики входять 8 тис. дітей до 18 років.

Як зазначають експерти, реєстр дозволив чітко сформулювати потребу в інсулінах. У Міжнародній діабетичній асоціації України підрахували, що тільки на інсуліни, згідно з реєстром, потрібно 1 млрд 400 млн грн. Сьогодні кошти виділяє як держава у виді медичної субвенції, так і місцеві бюджети. Проблеми були там, де на місцях не виділили кошти або виділили недостатньо. Наприклад, хворі на цукровий діабет у Сумській, Кіровоградській, Харківській областях чекали на безкоштовні інсуліни по три місяці. Наразі закінчились гроші на інсуліни на Херсонщині та Сумщині.

Реєстр хворих на цукровий діабет також відкрив очі на важливу річ: тривалий час вважалося, що перше місце в нашій країні серед ускладнень діабету посідають серцево-судинні захворювання. Як виявилося — це діабетична стопа, тобто пізні ускладнення хвороби — ампутація нижніх кінцівок.

«У «Доступних ліках» немає всього спектра лікування для другого типу діабету, — каже Людмила Петренко, президент Міжнародної діабетичної асоціації України. — Чому при цукровому діабеті другого типу у нас більше ампутацій, ніж при першому? Тому що вони не компенсовані. Люди стають інвалідами. Цей тягар лягає на сім'ю, але також і на плечі держави».

Інсуліни для хворих на цукровий діабет та держбюджет-2020

В державному бюджеті на 2020 на інсуліни та доступні ліки загалом закладено 3 млрд 300 млн грн. «Фінансування на забезпечення інсулінами намагаються скоротити. У першому читанні у держбюджеті на інсуліни було закладено 1,5 млрд грн, у другому читанні видатки скоротили до 990 млн грн. Якщо додати субвенцію у 209 млн грн (яка розрахована на перший квартал 2020 року), то все одно немає 100-відсоткового забезпечення всіх інсулінами. Нагадаю, що потреба — 1 млрд 400 млн грн», — каже Людмила Петренко.

За її словами, цукровий діабет — це доступ не до будь-якого інсуліну, а саме до того, який підходить конкретному пацієнтові. Інсулін — це не ліки, які лікують, а препарати, що забезпечують життєдіяльність хворого на цукровий діабет. Державі це треба розуміти. «Здорова нація — здорова держава», — наголошують експерти.

«Міжнародна асоціація цукрового діабету, до якої входять представники майже 100 країн світу, у тому числі й Україна, ініціювала в Європарламенті закон про те, що діабет має стати прерогативою в державній охороні здоров'я, — розповідає Наталя Власенко, голова Київського благодійного фонду «Діабетик». — Профілактика ускладнень діабету обходиться національним системам охорони здоров'я у 15 разів дешевше, ніж лікування цих ускладнень. Особливо якщо такі ускладнення приводять до інвалідизації».

Як зазначають у Державному експертному центрі МОЗ, Національний перелік основних лікарських засобів буде переглядатися, в тому числі і в бік інноваційних препаратів.

«Новий вид управлінського рішення — такий, як оцінка медичної технології, — сьогодні закладається в основу ухвалення Національного переліку основних лікарських засобів. Йдеться про те, що препарати можуть коштувати дорого за одиницю, але давати вищу результативність, стабільніші показники рівня глюкози, відстрочення появи ускладнень тощо. Ці всі аспекти в лікуванні цукрового діабету враховуються спеціалістами і доносяться до МОЗ».

Основні фактори ризику та ознаки цукрового діабету

Основними факторами ризику цукрового діабету є зайва вага, нездорове харчування, низька фізична активність, високий артеріальний тиск та рівень холестерину в крові, порушена толерантність до глюкози в історії хвороби (виникає у жінок під час вагітності). Також у зоні ризику ті, хто має близьких родичів з діагнозом діабет.

На які тривожні сигнали треба звертати увагу? Надмірна спрага, а отже, й часте відвідування туалету, постійне відчуття голоду, підвищена стомлюваність, розлад уваги, зниження гостроти зору. Серед ознак цукрового діабету також різка безпричинна втрата ваги, часта нудота, блювота.

Навіть якщо ви не перебуваєте в зоні ризику і почуваєтеся здоровим, лікарі радять після 45 років раз на півроку робити аналіз на глікований гемоглобін. Зазвичай цукровий діабет 2 типу розвивається у людей середнього та похилого віку, але, на жаль, може зустрічатися і в діток, підлітків, молодих людей, які мають надмірну вагу.

Додатковим фактором ризику в цьому разі виступає діабет у сімейному анамнезі, якщо у когось із батьків є артеріальна гіпертензія, а також підвищений холестерин у самих дітей. З іншого боку, лікарі зауважують, що у більшості випадків цукровий діабет другого типу — це спосіб життя, змінивши який, можна запобігти хворобі.