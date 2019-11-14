Сахарный диабет. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2487-zaschitite-svou-semu-ot-saharnogo-diabeta-ili-na-insulinah-snova-pytautsya-sekonomit.html

Ракурс

«Люди думают, что они здоровы, а сахарный диабет уже точит их глаза, почки, сердце, мозг», — предостерегают эндокринологи.

Loading...

В мире насчитывается 425 млн больных сахарным диабетом. В Украине — 1 млн 300 тыс. Считается, что непродиагностированных втрое больше. Обычно каждый год 14 ноября — в международный день борьбы с диабетом — проводятся исследования среди желающих измерить уровень глюкозы в крови. И каждый год около 10% из них узнают, что они больны диабетом.

Помимо инсулинозависимого сахарного диабета, когда пациенты ежедневно нуждаются в инъекциях, от которых зависит их жизнь, существует сахарный диабет второго типа. Именно этой формой болеют 95% диабетиков во всем мире. Она коварная, ведь человек может болеть годами, не подозревая об этом. Например, пока не начнет слепнуть. Тяжелыми осложнениями диабета являются также гангрена конечностей, которая приводит к их ампутации, заболевания сердечно-сосудистой системы (инсульт, инфаркт), нарушение работы почек.

Реимбурсация и реестр в борьбе с сахарным диабетом

В Украине уже два года работает программа «Доступные лекарства». Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета второго типа по электронному рецепту можно получить в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой.

Что касается инсулинов, то в настоящее время также удалось отойти от довольно коррумпированной системы тендеров. Реимбурсация инсулинов происходит подобно программе «Доступные лекарства». Учитывается каждый пациент, врач не только назначает препарат, но и имеет возможность мониторить его эффективность.

Большим шагом вперед было создание в Украине реестра инсулинозависимых пациентов. Из 1 млн 300 тыс. больных сахарным диабетом 200 тыс. — инсулинозависимые. Это пациенты не только с первым типом диабета, но и со вторым, которые также нуждаются в инсулине. В эту статистику входят 8 тыс. детей до 18 лет.

Как отмечают эксперты, реестр позволил четко сформулировать потребность в инсулине. В Международной диабетической ассоциации Украины подсчитали, что только на инсулины, согласно реестру, нужно 1 млрд 400 млн грн. Сегодня средства выделяет как государство в виде медицинской субвенции, так и местные бюджеты. Проблемы были там, где на местах не выделили средства или выделили недостаточно. Например, больные сахарным диабетом в Сумской, Кировоградской, Харьковской областях ждали бесплатные инсулины по три месяца. Теперь закончились деньги на инсулины на Херсонщине и Сумщине.

Реестр больных сахарным диабетом также открыл глаза на важную вещь: долгое время считалось, что первое место в нашей стране среди осложнений диабета занимают сердечно-сосудистые заболевания. Как оказалось — это диабетическая стопа, то есть поздние осложнения болезни — ампутация нижних конечностей.

«В «Доступных лекарствах» нет всего спектра лечения для второго типа диабета, — говорит Людмила Петренко, президент Международной диабетической ассоциации Украины. — Почему при сахарном диабете второго типа у нас больше ампутаций, чем при первом? Потому что они не компенсированы. Люди становятся инвалидами. Это бремя ложится на семью, но также и на плечи государства».

Инсулины для больных сахарным диабетом и госбюджет-2020

В государственном бюджете на 2020 год на инсулины и доступные лекарства в целом заложено 3 млрд 300 млн грн. «Финансирование на обеспечение инсулинами пытаются сократить. В первом чтении в госбюджете на инсулины было заложено 1,5 млрд грн, во втором чтении расходы сократили до 990 млн грн. Если добавить субвенцию в 209 млн грн (рассчитанную на первый квартал 2020 года), то все равно нет 100-процентного обеспечения всех инсулинами. Напомню, что потребность — 1 млрд 400 млн грн», — говорит Людмила Петренко.

По ее словам, сахарный диабет — это доступ не к любому инсулину, а именно к тому, который подходит конкретному пациенту. Инсулин — это не лекарства, которые лечат, а препараты, обеспечивающие жизнедеятельность больного сахарным диабетом. Государству надо это понимать. «Здоровая нация — здоровое государство», — отмечают эксперты.

«Международная ассоциация сахарного диабета, в которую входят представители почти 100 стран мира, в том числе и Украины, инициировала в Европарламенте закон о том, что диабет должен стать прерогативой в государственной охране здоровья, — рассказывает Наталья Власенко, председатель Киевского благотворительного фонда «Диабетик». — Профилактика осложнений диабета обходится национальным системам здравоохранения в 15 раз дешевле, чем лечение этих осложнений. Особенно если такие осложнения приводят к инвалидизации».

Как отмечают в Государственном экспертном центре Минздрава, Национальный перечень основных лекарственных средств будет пересматриваться, в том числе и в сторону инновационных препаратов.

«Новый вид управленческого решения — такой, как оценка медицинской технологии, — сегодня закладывается в основу принятия Национального перечня основных лекарственных средств. Речь идет о том, что препараты могут стоить дорого за единицу, но давать более высокую результативность, стабильные показатели уровня глюкозы, отсрочку появления осложнений и т. п. Эти все аспекты в лечении сахарного диабета учитываются специалистами и доносятся до Минздрава».

Основные факторы риска и признаки сахарного диабета

Основными факторами риска сахарного диабета являются лишний вес, нездоровое питание, низкая физическая активность, высокое артериальное давление и уровень холестерина в крови, нарушенная толерантность к глюкозе в истории болезни (возникает у женщин во время беременности). Также в зоне риска те, у кого есть близкие родственники с диагнозом диабет.

На какие тревожные сигналы стоит обратить внимание? Чрезмерная жажда, а следовательно, и частое посещение туалета, постоянное чувство голода, повышенная утомляемость, расстройство внимания, снижение остроты зрения. Среди признаков сахарного диабета также резкая беспричинная потеря веса, частая тошнота, рвота.

Даже если вы не находитесь в зоне риска и чувствуете себя здоровым, врачи советуют после 45 лет раз в полгода делать анализ на гликированный гемоглобин. Обычно сахарный диабет 2 типа развивается у людей среднего и пожилого возраста, но, к сожалению, может встречаться и у детей, подростков, молодых людей, имеющих избыточный вес.

Дополнительным фактором риска в этом случае выступает диабет в семейном анамнезе, если у кого-то из родителей есть артериальная гипертензия, а также повышенный холестерин у самих детей. С другой стороны, врачи отмечают, что в большинстве случаев сахарный диабет второго типа — это образ жизни, изменив который, можно предотвратить болезнь.