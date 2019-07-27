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Поліція проводить обшуки в Білій Церкві. Фото: Полтавщина

Обшуки у Білій Церкві: стали відомі нові подробиці, є затримані (ФОТО)

27 лип 2019, 15:21
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Поліція затримала майже десять осіб під час масштабних обшуків у Білій Церкві.

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У місті діяло щонайменше три злочинних угруповання. Зловмисники вимагали гроші з підприємців, били бізнесменів та знищували їхнє майно. Про це 27 липня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Київській області.

Слідчі дії проводяться у межах кримінальних проваджень за ст. 189 (вимагання) та ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звернулися до жителів міста Біла Церква та Білоцерківського району із проханням звертатися до поліції із заявами, якщо вони стали жертвами таких злочинів. Деталі про злочинне угруповання силовики пообіцяли повідомити у понеділок, 29 липня.

У Білій Церкві діяли три банди. Фото: Нацполіція

У Білій Церкві діяли три банди. Фото: Нацполіція

У Білій Церкві діяли три банди. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 27 липня у Білій Церкві поліцією Київської області проводилася спецоперація із затримання членів злочинної організації. Правоохоронці проводили 50 обшуків одночасно.

Джерело: Ракурс


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