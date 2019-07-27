Поліція проводить обшуки в Білій Церкві. Фото: Полтавщина

https://racurs.ua/ua/n124832-obshuky-u-biliy-cerkvi-staly-vidomi-novi-podrobyci-ie-zatrymani-foto.html

Ракурс

Поліція затримала майже десять осіб під час масштабних обшуків у Білій Церкві.

Loading...

У місті діяло щонайменше три злочинних угруповання. Зловмисники вимагали гроші з підприємців, били бізнесменів та знищували їхнє майно. Про це 27 липня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Київській області.

Слідчі дії проводяться у межах кримінальних проваджень за ст. 189 (вимагання) та ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звернулися до жителів міста Біла Церква та Білоцерківського району із проханням звертатися до поліції із заявами, якщо вони стали жертвами таких злочинів. Деталі про злочинне угруповання силовики пообіцяли повідомити у понеділок, 29 липня.

Нагадаємо, 27 липня у Білій Церкві поліцією Київської області проводилася спецоперація із затримання членів злочинної організації. Правоохоронці проводили 50 обшуків одночасно.