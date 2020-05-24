Тетяна Чорновол, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n138683-chornovol-zayavyla-scho-dbr-zavelo-proty-neyi-sche-odnu-spravu.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) завело проти колишнього народного депутата Тетяни Чорновол ще одну кримінальну справу.

У межах цієї справи зараз проводиться експертиза щодо нагрудного автомата екс-нардепа. Про це Чорновол під час включення з сьогоднішньої акції протесту «Руху опору капітуляції» заявила в ефірі «Громадського».

Я намагалась з’ясувати в чому суть, бо автомат легальний. Він нагородний, у нього є посвідчення, яке датоване 16 жовтня 2014 року. Зараз я з’ясувала, що мені інкримінують те, що цей автомат був захоплений у бою, отже, нелегальний, — розповіла екс-нардеп.

Печерський райсуд Києва 16 квітня обрав для Чорновол запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Її підозрюють у вбивстві людини під час пожежі в київському офісі «Партії регіонів» під час подій Революції гідності у 2014 році. 24 квітня Апеляційний суд Києва пом’якшив їй запобіжний захід до нічного домашнього арешту.

Чорновол під час включення зазначила, що на сьогоднішній акції перебувала легально, оскільки 22 травня суд дозволив їй перебувати у Києві.

Нагадаємо, слідство вважає, що Чорновол 18 лютого 2014 року керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі центрального офісу Партії регіонів у Києві, в якому внаслідок пожежі тоді загинув чоловік 1948 року народження.