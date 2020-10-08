Генерал-організатор замаху на Осмаєва може відсидіти 15 років — його справу передали у СБУ

Затримання генерала. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n144893-general-organizator-zamahu-na-osmaieva-moje-vidsydity-15-rokiv-yogo-spravu-peredaly-u-sbu.html

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Генерал Валерій Шайтанов, який організував замах на добровольця Адама Осмаєва, може дістати покарання у виді 15 років позбавлення волі за фактом вчинення державної зради.

Прокурори Офісу Генпрокурора затвердили та направили до суду відповідний обвинувальний акт. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що генерал-майор збирав на території України секретну інформацію та «зливав» її представникам російських спецслужб.

За їх вказівкою він підшуковував найманців для вчинення теракту серед колишніх військовослужбовців СБУ. Злочин планувався з метою залякування населення шляхом вбивства майора Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія, який очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

У разі доведення провини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 14 квітня 2020 року Служба безпеки України викрила у своїх лавах агента Федеральної служби безпеки — генерал-майор СБУ Шайтанов підозрюється у державній зраді.

Правоохоронці підозрюють, що він співпрацював з росіянами та терористами ДНР-ЛНР на Донбасі, а також на замовлення російських спецслужб планував теракти в Україні. В СБУ заявили, що генерал планував вбити добровольця Адама Осмаєва та готував замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.