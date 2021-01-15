Слідство у справі плівок Вовка подовжили

Плівки Вовка. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n149068-slidstvo-u-spravi-plivok-vovka-podovjyly.html

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Плівки Вовка, у яких фігурує очільник Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк, досі перебувають на експертизі. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про продовження розслідування.

Вовку інкримінують створення злочинної організації. Про це стало відомо з трансляції, яка проводилася з залу суду.

Слідство продовжили до 17 березня. За версією слідства, голова ОАСК створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над Вищою радою правосуддя та Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також ухвалення замовних рішень.





Разом із Вовком підозрюваними у справі проходять його заступники Євген Аблов та Володимир Келеберда, судді ОАСК Богдан Санін, Олексій Огурцов, Ігор Погрібніченко, Ігор Качур, ексголова ДСА Зеновій Холоднюк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що продовжити розслідування у справі голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка просить Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Нове клопотання прокурори подали до Вищого антикорупційного суду.