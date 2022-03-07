Новий пакет санкцій проти Росії готує Євросоюз

ЄС планує запровадити нові санкції щодо Росії, фото:

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Європейський Союз готує ще один пакет санкцій щодо Росії, оскільки Кремль продовжує війну проти України.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн рорзповіла про це сьогодні, 7 березня, під час спільної заяви для преси із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі у Брюсселі, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми обговоримо новий посилений пакет (санкцій), який ми опрацьовуємо просто зараз. Як ви знаєте, ми вже маємо три пакета важких санкцій, але зараз ми маємо переконатися, що вони не мають жодних виключень і що ефект цих санкцій є максимальним, — зазначила вона.

Водночас дер Ляєн наголосила, що вже запроваджені Євросоюзом санкції є ефективними та призводять до глибокої турбулентності у російській економіці.

З огляду на розвиток ситуації в Україні, на безумні атаки Кремля проти її громадян — жінок, дітей, чоловіків, — ми, безумовно, також працюємо над подальшими санкціями, щоб зупинити це, — додала вона.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, нові європейські санкції можуть включати дії щодо портів та суден, розширення санкційного списку, а також подальші обмеження на технології, що використовуються у військовій техніці.

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Нагадаємо, на початку березня в американський санкційний список потрапили «кухар» та речник Путіна.

Джерело: «Укрінформ», Bloomberg