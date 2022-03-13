Банкова назвала першочергові санкції проти Кремля, які очікує від Європи

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква розповів, що Україна просить ЄС ввести такі нові санкції проти росії.

Йдеться про такі обмеження, які, на думку Києва, необхідно терміново запровадити проти країни-агресора:

відмова у видачі віз росіянам, а також відкликання всіх виданих раніше віз.

У розмові з ТСН Жовква сказав: Київ наполягає, що ЄС не повинен чекати для запровадження додаткових санкцій.

Коли президент Макрон після Версальського саміту говорив, що вони ще більші санкції готові ввести, якщо ситуація погіршиться, то наше запитання до нього: а скільки ще треба життів громадян України віддати, дітей України, щоб були ці санкції? Скільки ще має протривати війна, щоб ЄС використав свій санкційний потенціал на повну потужність? — пояснив Жовква.

Сьогодні до росЗМІ у Москві вийшов міністр фінансів Силуанов. Він запевнив, що «Росія не відмовляється від своїх зобов’язань щодо держборгу і платитиме в рублях, поки західні країни не розморозять золотовалютні резерви».

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Отож, найімовірніше, 16 березня РФ не виплатить 117 млн дол. і запустить 30-денний таймер відліку дефолту. Російський міністр також поскаржився, що Захід заблокував московитам 300 млрд дол. резервів і чинить тиск на Китай, щоб обмежити доступ до резервів у юанях.