Під час українсько-російських переговорів у Білорусі, фото: Hyser

https://racurs.ua/ua/n168851-ukrayina-gotova-pogodytysya-na-chotyry-z-shesty-punktiv-rosiyskyh-vymog-erdogan.html

Ракурс

Україна та росія «близькі до консенсусу» щодо чотирьох із шести пунктів російських вимог.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у коментарі журналістам після повернення з позачергового саміту НАТО, повідомляє агентство «Анадолу».

За його словами йдеться про такі пункти:

відмова від вступу України до НАТО;

надання російській мові в Україні статусу офіційної;

демілітарізації (за словами Ердогана, не йдеться про цілковите роззброєння України);

питання колективної безпеки.

Водночас немає консенсусу щодо Криму та Донбасу, зазначив Ердоган. За словами Ердогана, президент України Володимир Зеленський нібито погоджується провести референдум щодо Донбасу.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно розповів, з якими країнами Україна веде переговори щодо гарантій безпеки.

Джерело: «Анадолу»