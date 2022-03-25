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Під час українсько-російських переговорів у Білорусі, фото: Hyser

Україна готова погодитися на чотири з шести пунктів російських вимог — Ердоган

25 бер 2022, 16:56
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Україна та росія «близькі до консенсусу» щодо чотирьох із шести пунктів російських вимог.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у коментарі журналістам після повернення з позачергового саміту НАТО, повідомляє агентство «Анадолу».

За його словами йдеться про такі пункти:

  • відмова від вступу України до НАТО;
  • надання російській мові в Україні статусу офіційної;
  • демілітарізації (за словами Ердогана, не йдеться про цілковите роззброєння України);
  • питання колективної безпеки.

Водночас немає консенсусу щодо Криму та Донбасу, зазначив Ердоган. За словами Ердогана, президент України Володимир Зеленський нібито погоджується провести референдум щодо Донбасу.



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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно розповів, з якими країнами Україна веде переговори щодо гарантій безпеки.

Джерело: «Анадолу»


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