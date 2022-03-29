Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Підбита російська техніка, фото: «Укрінформ»

Росіяни втратили вже майже 600 танків — Генштаб

29 бер 2022, 09:24
999

Російські війська в Україні за час, що минув з початку масштабного вторгнення 24 лютого, втратили вже 17,2 тис. особового складу.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог втратив:



.

  • 597 танків;
  • 1 тис. 710 бойових броньованих машин;
  • 303 одиниці артилерійських систем;
  • 96 одиниць РСЗВ;
  • 54 одиниці засобів ППО;
  • 127 літаків;
  • 129 гелікоптерів;
  • 1 тис. 178 одиниць автомобільної техніки;
  • сім кораблів/катерів;
  • 73 цистерни з ПММ;
  • 71 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 21 одиницю спеціальної техніки;
  • чотири пускові установки ОТРК.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — наголошують у Генштабі ЗСУ.

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів