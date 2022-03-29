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Росіяни втратили вже майже 600 танків — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n168980-rosiyany-vtratyly-vje-mayje-600-tankiv-genshtab.htmlРакурс
Російські війська в Україні за час, що минув з початку масштабного вторгнення 24 лютого, втратили вже 17,2 тис. особового складу.
Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог втратив:
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- 597 танків;
- 1 тис. 710 бойових броньованих машин;
- 303 одиниці артилерійських систем;
- 96 одиниць РСЗВ;
- 54 одиниці засобів ППО;
- 127 літаків;
- 129 гелікоптерів;
- 1 тис. 178 одиниць автомобільної техніки;
- сім кораблів/катерів;
- 73 цистерни з ПММ;
- 71 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 21 одиницю спеціальної техніки;
- чотири пускові установки ОТРК.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — наголошують у Генштабі ЗСУ.