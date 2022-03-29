Підбита російська техніка, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n168980-rosiyany-vtratyly-vje-mayje-600-tankiv-genshtab.html

Ракурс

Російські війська в Україні за час, що минув з початку масштабного вторгнення 24 лютого, втратили вже 17,2 тис. особового складу.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог втратив:

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597 танків;

1 тис. 710 бойових броньованих машин;

303 одиниці артилерійських систем;

96 одиниць РСЗВ;

54 одиниці засобів ППО;

127 літаків;

129 гелікоптерів;

1 тис. 178 одиниць автомобільної техніки;

сім кораблів/катерів;

73 цистерни з ПММ;

71 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

21 одиницю спеціальної техніки;

чотири пускові установки ОТРК.