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В армії білорусі розпочалися тренування з «переведення з мирного часу на воєнний»
Армія білорусі тренується «переходити з мирного часу на воєнний»https://racurs.ua/ua/n171449-armiya-bilorusi-trenuietsya-perehodyty-z-myrnogo-chasu-na-voiennyy.htmlРакурс
В армії білорусі розпочалися тренування з «переведення з мирного часу на воєнний».
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Міноборони білорусі 7 червня повідомило, що заняття з бойової готовності проводять після чергового призову на військову службу.
Загальна спрямованість полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, зʼєднаннями, органами військового управління, — заявили у відомстві.
Нагадаємо, що Білорусь планує збільшити чисельність своєї армії ледь не вдвічі: з 45 тис. до 80 тис. Про це ідеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ на 7 червня. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні.
Наразі на території республіки білорусь (вздовж державного кордону України) присутні підрозділи рф, які мають на озброєнні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцирь-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.
Хоча президент України 6 червня запевнив про малу ймовірність відкриття другого фронту з боку білорусі, найбільшою небезпекою для України, яка може виходити з білорусі, є ракетні комплекси «Іскандер» із крилатими або балістичними ракетами, з яких можуть завдавати ударів по українській території.
У Брестській області військові навчання з раптової перевірки боєздатності частин продовжено до 11 червня. Вздовж українського кордону на території білорусі продовжується мінування місцевості.