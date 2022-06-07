В армії білорусі розпочалися тренування з «переведення з мирного часу на воєнний»

https://racurs.ua/ua/n171449-armiya-bilorusi-trenuietsya-perehodyty-z-myrnogo-chasu-na-voiennyy.html

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В армії білорусі розпочалися тренування з «переведення з мирного часу на воєнний».

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Міноборони білорусі 7 червня повідомило, що заняття з бойової готовності проводять після чергового призову на військову службу.

Загальна спрямованість полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, зʼєднаннями, органами військового управління, — заявили у відомстві.

Нагадаємо, що Білорусь планує збільшити чисельність своєї армії ледь не вдвічі: з 45 тис. до 80 тис. Про це ідеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ на 7 червня. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні.

Наразі на території республіки білорусь (вздовж державного кордону України) присутні підрозділи рф, які мають на озброєнні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцирь-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.