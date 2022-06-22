Дивізіон річкових катерів сформували в Україні. Фото: mil.in.ua

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В Україні сформували дивізіон річкових катерів, який повинен виконувати завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підтримки сил у прирічкових операційних районах, які діють біля Дніпра.

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Дивізіон створили на півночі Дніпра за підтримки командування Сухопутних військ. Формування річкового дивізіону почалося у березні. Щоб сформувати на пустому місці дивізіон, то частину річкового флоту передали в управління військових. Про це командувач національного флоту віце-адмірал Олексій Неїжпапа повідомив порталу «Армія Inform».

По суті, на річкові катери поставили озброєння, і тепер вони належать до ВМС України. Як пояснюють військові моряки, хоча ці судна не нові, але дуже гарно показують себе на річках, — наголосив командувач.

Неїжпапа зазначив, що працівники річкового флоту, дізнавшись про формування таких підрозділів, виявили бажання служити. Зараз вони допомагають молодим морякам, які раніше проходили службу на морі, а річкового досвіду не мають.

За словами віце-адмірала, річковий флот важливий, бо Білорусь має річковий дивізіон у Пінську та базу в Лоєві, на самому кордоні. До цього дивізіону входить 19 суден.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, ЗСУ потопили ракетний крейсер «Москва», десантний корабель «Саратов», вісім патрульних катерів «Раптор», десантний катер «Серна» та буксир «Васілій Бех». Також пошкодили два десантні кораблі «Новочеркаськ» та «Цезар Куніков» й судно «Всеволод Бобров».

Джерело: «Армія Inform»