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Ракурс
Українські військові завдали на півдні ударів по двох командних пунктах військ рф

Українські військові завдали на півдні ударів по двох командних пунктах військ рф

8 лип 2022, 18:10
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Українські військові завдали ударів по двох командних пунктах військ рф.



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Про потужні удари повідомило 8 липня у Facebook оперативне командування «Південь».

Вночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами завдано точних потужних ударів по двох командних пунктах ворожої армії. Результати дорозвідуються, — йдеться у повідомленні українського командування.

7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що «останнім часом ЗСУ вразили понад 20 пунктів управління російських військ».

Сьогодні Генштаб ЗСУ розповів, що з початку вторгнення 24 лютого росія втратила близько 36,9 тис. військових, за останню добу найбільші втрати загарбники зазнали Краматорського напрямку.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге з початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 отримали поранення.

«Ракурс» повідомляв про удар ЗСУ в окупованій Новій Каховці.

Джерело: Ракурс


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