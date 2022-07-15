США дозволили торгувати з росією певними категоріями товарів

https://racurs.ua/ua/n172693-ssha-dozvolyly-torguvaty-z-rosiieu-pevnymy-kategoriyamy-tovariv-scho-stalosya.html

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США дозволили торгувати з росією певними категоріями товарів. Російські добрива і продовольство виведені з-під санкцій Вашингтона.

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Віднині запроваджені проти рф санкції США не поширюються на транзакції, пов’язані з російськими добривами, продовольством, ліками та медичним обладнанням.

З-під обмежень також вивели компанію Gazprom Germania.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) видало генеральні ліцензії на транзакції з росією, які стосуються російських продуктів харчування, насіння, добрив, репродуктивного матеріалу для вирощування тварин, ліків і медичного обладнання, повідомляє «Європейська правда».

Також в Мінфіні пояснили застосування санкцій щодо рф у сфері телекомунікацій та інтернет-технологій, а також фінансових послуг. Зокрема, США тимчасово (до 16 грудня) дозволили проведення операцій з колишньою дочірньою компанією російського «Газпрому» компанією Gazprom Germania і зняли санкції з дочірньої компанії «Альфа-Банку» в Казахстані (JSC Alfa Bank).

Напередодні представники України, росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй провели переговори у Стамбулі щодо відновлення експорту зерна з українських портів. Туреччина оголосила, що наступного тижня делегації знову зустрінуться для підписання угоди.

Сполучені Штати рішуче підтримують зусилля ООН з виведення українського та російського зерна на світові ринки та зменшення наслідків неспровокованої війни росії проти України, які порушили глобальні постачання продовольства та спричинили зростання цін на харчові продукти в усьому світі, — повідомив мінфін США.

росія стверджує, що готова експортувати десятки мільйонів тонн зерна, «якщо Захід припинить блокування постачання продовольства». На думку України, такі заяви показують, що Москва продовжує вигадувати виправдання своїй агресії.

Тим часом Канада ввела нові санкції проти рф у виробничому секторі: додалися металургія, машинобудування та устаткування.

Канада також заборонила надавати низку виробничих послуг для російської нафтової, газової, хімічної та обробної промисловості.