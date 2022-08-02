Канада розширила антиросійські санкції. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n173317-kanada-zaprovadyla-novi-sankciyi-proty-rosiyi.html

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Канада розширила санкції проти російської федерації через її військову агресію проти України.

Нові санкції стосуються 43 військових посадових осіб та 17 організацій, які «причетні до безглуздого кровопролиття президента росії володимира путіна, зокрема жахливі події в Бучі». Оттава використає всі наявні засоби, щоб відбулося повне розслідування порушень міжнародного права по всій Україні, зокрема в Бучі. Про це 2 серпня заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляється в прес-релізі уряду Канади.

Також канадський уряд продовжить працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб координувати дії та вивчати варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.

Жолі наголосила, що канадці не дозволять путіну та його помічникам діяти безкарно.

Кричущі дії російської військової машини не будуть забуті, і Канада продовжить працювати зі своїми партнерами в міжнародній спільноті, щоб притягнути її до відповідальності. Канада підтримує Україну, — додала міністр.

Нагадаємо, у липні Європейський Союз продовжив дію економічних санкцій проти рф до січня 2023 року. Ці обмеження були запроваджені у 2014 році після незаконної анексії росією Криму та суттєво розширені після повномасштабного вторгнення росії в Україну.