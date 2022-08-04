Російське командування перекидає до Брянської та Курської областей нові підрозділи

https://racurs.ua/ua/n173382-rosiyske-komanduvannya-perekydaie-novi-pidrozdily-na-sumskyy-i-chernigivskyy-napryamky.html

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Російське командування перекидає до Брянської та Курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у маневрах на Сумському та Чернігівському напрямках, щоб відвернути увагу ЗСУ.

Про це 4 серпня повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

СтратКом уточнює, що росіяни наразі не можуть відкривати другий фронт, оскільки у них не вистачає ресурсів, але те, що вони демонструють загрозу наступу, може скувати сили ЗСУ.

На станції Клімово та Суземка Брянської області зараз прибувають ешелони з танками Т-80, як і на Суджу та Льгов-Київський Курської області.

Раніше британська розвідка прокоментувала перекидання російських сил з Донбасу на південь України, про яке минулого тижня заявили у Києві та Інституті вивчення війни.

Британці припускають, що росія, ймовірно, перекидає значну частину своїх сил із північного сектору Донбасу на південь України.

Крім того, армія рф, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбас після того, як не змогла досягти вирішального оперативного прориву відповідно до плану, який вона йшла з квітня.

Британська розвідка також вважає, що в росії визначили запорізький фронт як вразливу ділянку, яка потребує посилення.

Раніше Інститут вивчення війни написав, що російські війська відновили локалізовані наземні атаки на північний захід і південний захід від Ізюму і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід Харківської області або в напрямку Харкова.