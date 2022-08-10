Генерал Дмитро Марченко пояснив необхідність знищення Кримського мосту. Фото: focus.ua

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Знищити Кримський міст необхідно, оскільки України звільнятиме окупований півострів військовим шляхом.

Знищення цього об'єкту під час деокупації Криму, є обов’язковим завданням, аби позбавити російську федерацію надавати резерви й підсилювати свої війська з власної території. Про це 10 серпня генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Так. Ми й звільнятимемо його військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим — це Україна, це наша земля, там наші люди, котрі досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, що «це моє", — зазначив він.

Генерал наголосив, що Україна відвойовуватиме Крим, так само як відвойовуватиме Херсон, Луганськ та Донецьк. Зазначив, що звільнення тимчасово окупованого Херсона може бути швидким, однак конкретних термінів не назвав. За його словами, звільнення «буде не так довго, як усі очікують».

Нагадаємо, 10 серпня в окупованому Криму на авіаційному полігоні біло окупованої Новофедорівки пролунала низка вибухів. Аеродром «Сакі» — одне з летовищ, з яких російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст. На цьому аеродромі на момент вибухів перебували винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Джерело: «РБК-Україна»