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Ракурс
Компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки білоруського аеродрому, який використовує армія рф

Компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки білоруського аеродрому, який використовує армія рф

13 сер 2022, 15:28
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Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки військового аеродрому «Зябровка» у білорусі, що знаходиться орієнтовно за 25 км від українського кордону і який використовують повітряно-космічні сили російської федерації.





На знімку, який оприлюднили у Твіттері, можна побачити місце вибуху, який стався там у ніч з 10 на 11 серпня.

Супутник також зафіксував скупчення військової техніки на аеродромі «Зябровка». За словами низки військових експертів, з якими поговорили «Схеми», це можуть бути зенітно-ракетні системи (ЗРС) С-300 або С-400, військові вантажівки, а також радіолокаційні системи (РЛС) 5Н66.

Один з аналітиків OSINT Олівер Олександр у Твіттері ідентифікував об'єкт, що згорів, як «танк Т-72 або схожий», звертає увагу «Беларускі Гаюн».

Вибухи в районі аеродрому Зябрівка пролунали в ніч проти 11 серпня. Інформацію підтвердили одразу кілька джерел — вони повідомляли, що вибухів та спалахів від них було не менше восьми. Пізніше в Міноборони білорусі повідомили, що на території аеродрому спалахнув двигун «однієї з одиниць техніки».

Про використання росіянами цього аеродрому стало відомо у перші дні війни Росії проти України. Звідти регулярно злітали літаки, які запускали ракети по Україні. Від Зябрівки до України лише близько 50 км.

Джерело: Ракурс


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