Компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки білоруського аеродрому, який використовує армія рф

Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки військового аеродрому «Зябровка» у білорусі, що знаходиться орієнтовно за 25 км від українського кордону і який використовують повітряно-космічні сили російської федерації.

На знімку, який оприлюднили у Твіттері, можна побачити місце вибуху, який стався там у ніч з 10 на 11 серпня.

Супутник також зафіксував скупчення військової техніки на аеродромі «Зябровка». За словами низки військових експертів, з якими поговорили «Схеми», це можуть бути зенітно-ракетні системи (ЗРС) С-300 або С-400, військові вантажівки, а також радіолокаційні системи (РЛС) 5Н66.

Один з аналітиків OSINT Олівер Олександр у Твіттері ідентифікував об'єкт, що згорів, як «танк Т-72 або схожий», звертає увагу «Беларускі Гаюн».

Вибухи в районі аеродрому Зябрівка пролунали в ніч проти 11 серпня. Інформацію підтвердили одразу кілька джерел — вони повідомляли, що вибухів та спалахів від них було не менше восьми. Пізніше в Міноборони білорусі повідомили, що на території аеродрому спалахнув двигун «однієї з одиниць техніки».

Про використання росіянами цього аеродрому стало відомо у перші дні війни Росії проти України. Звідти регулярно злітали літаки, які запускали ракети по Україні. Від Зябрівки до України лише близько 50 км.

@Maxar images from Ziabrovka airfield in Belarus, show a T-72 sized object directly by the charring on the runway. Just under this is a BREM-1 recovery vehicle and a deployed mobile crane. Several trucks are seen in the immediate vicinity as well. https://t.co/QGXOeeATybpic.twitter.com/yoifPthc6v

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) August 13, 2022