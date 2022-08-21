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Ракурс
Знищення дрейфуючої міни, скріншот відео

На Одещині знищили дрейфуючу міну (ВІДЕО)

21 сер 2022, 14:58
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На Одещині захисники України виявили та знищили чергову дрейфуючу міну.





Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано спеціальним підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня на Одещині внаслідок вибуху міни загинув чоловік, котрий проігнорував попередження про мінну небезпеку. Його тіло витягнули з води без ознак життя. У ще одного відпочивальника, який постраждав внаслідок детонації міни, діагностували контузію та легкі подряпини.

Джерело: Ракурс


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