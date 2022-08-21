Знищення дрейфуючої міни, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n173930-na-odeschyni-znyschyly-dreyfuuchu-minu-video.html

Ракурс

На Одещині захисники України виявили та знищили чергову дрейфуючу міну.

Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано спеціальним підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня на Одещині внаслідок вибуху міни загинув чоловік, котрий проігнорував попередження про мінну небезпеку. Його тіло витягнули з води без ознак життя. У ще одного відпочивальника, який постраждав внаслідок детонації міни, діагностували контузію та легкі подряпини.