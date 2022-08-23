Екс-голову КСУ Тупицького оголошено у розшук

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Колишнього голову Конституційного суду України (КСУ) оголошено у розшук. Про це 23 серпня повідомив Офіс генпрокурора.

Олександра Тупицького оголошено в розшук за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора.

Його обвинувачують у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України. Також стосовно Тупицького нього обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Прокурори звернулися із відповідним клопотанням у зв’язку із неодноразовими неявками обвинуваченого у судові засідання.

Нагадаємо, що у березні 2022 року Тупицький із порушенням обов’язкових процедур прикордонного та митного контролю виїхав за межі України і до сьогодні на територію України не повернувся. Його навесні бачили на вулицях Відня.

В Україні його оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували. Крім того, екс-голову КСУ бачили в центрі австрійської столиці ввечері 13 серпня.

Прокурорами Офісу генерального прокурора підтримується публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно колишнього Голови та головного бухгалтера Конституційного суду України за фактом вчинення ними за попередньою змовою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України (ч. 2 ст. 361 КК України).

27 травня Тупицького оголосили у міжнародний розшук. Проти нього відкрито кілька кримінальних проваджень.

За версією ДБР, у жовтні 2018 року Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника глави КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від свідчень чи дати «потрібні» свідчення на користь колишнього глави Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Також у ДБР заявляють, що Тупицький у 2018 та 2019 роках давав неправдиві свідчення у справі про протиправне заволодіння активами Зуївського енергомеханічного заводу, який знаходиться у Донецькій області.

Тупицький відсторонений указом президента України Володимира Зеленського у грудні 2020 року.