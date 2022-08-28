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Ракурс
Зенітники ЗСУ збили ще один безпілотник окупантів. Фото: espreso.tv

Зенітники збили ще один безпілотник окупантів (ВІДЕО)

28 сер 2022, 17:48
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Російський безпілотник було збито військовослужбовцями у неділю, 28 серпня.





Ворожий літальний апарат знищили за допомогою зенітно-ракетного комплексу. На відмінно спрацювали зенітники з командування «Центр». Про це повітряне командування «Центр» повідомило в Facebook.

Воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування «Центр» на південно-східному напрямку збили черговий безпілотний літальний апарат ворога, — йдеться в повідомленні.

Військові додали, що у складі бойових розрахунків воюють цьогорічні випускники, «які вміло та влучно доводять свою навченість, набувають бойового досвіду та разом із прибувшим на підсилення досвідченим особовим складом б’ють ворога».

Нагадаємо, у Збройних силах України показали, як українські військові полюють на російські безпілотники з антидроновою рушницею.

Джерело: Ракурс


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